В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом

Небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, не менее трех человек погибли.

Небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, не менее трех человек погибли.

Как передат Report, об этом сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на полицию.

Как сообщает издание, в результате инцидента есть пострадавшие, среди них - ребенок.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в результате инцидента погибли два человека, двое получили ранения. В доме проживает одна или две семьи, сообщают СМИ.

Причина аварии пока не установлена.