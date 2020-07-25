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В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом

В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом Небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, не менее трех человек погибли.
Другие страны
25 июля 2020 г. 19:00
В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом

Небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, не менее трех человек погибли.

Как передат Report, об этом сообщает издание FOCUS Online со ссылкой на полицию.

Как сообщает издание, в результате инцидента есть пострадавшие, среди них - ребенок.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в результате инцидента погибли два человека, двое получили ранения. В доме проживает одна или две семьи, сообщают СМИ.

Причина аварии пока не установлена.

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