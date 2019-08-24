​В Германии не поддержали идею возвращения России в G8

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген раскритиковал идею возвращения России в формат G8,передает Report со ссылкой на RT.

«Нет причин этого делать», — ответил Рёттген в интервью Deutschlandfunk на вопрос о возможном возвращении России в формат G8.

«Была причина Россию исключить, так как она нарушила основополагающие принципы взаимодействия между странами, а также ведёт войну. И если это не изменится, Россия ни с кем не будет сотрудничать, но её примут обратно в сообщество, то это будет неоднозначным сигналом», — добавил Рёттген.