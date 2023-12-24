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В Германии не ожидают дефицита газа этой зимой

В Германии не ожидают дефицита газа этой зимой Потребление газа в Германии в последнее время значительно увеличилось, однако дефицит нынешней зимой маловероятен.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 13:15
В Германии не ожидают дефицита газа этой зимой

Потребление газа в Германии в последнее время значительно увеличилось, однако дефицит нынешней зимой маловероятен.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии (BnetzA) Клаус Мюллер.

"Мы видим, что потребление газа увеличивается, когда становится холодно. Но несколько холодных дней нас не беспокоят. Хранилища заполнены примерно на 90%, и у нас есть стабильный импорт газа. Дефицит газа этой зимой маловероятен", - заявил Мюллер.

С 1 октября частные домохозяйства и компании в Германии потребили на 7,2% больше газа, чем за соответствующий период 2022 года. В то время как частные домохозяйства и предприятия с начала октября потребили газа на 2,5% больше, в промышленности зафиксирован рост на 11,1%. Тем не менее общее потребление газа в ФРГ снизилось на 13,9% по сравнению с зимами 2018-2021 годов.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.

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