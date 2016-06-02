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    ​В Германии не менее трех человек погибли из-за наводнений

    Тела погибших обнаружили в затопленном жилом доме

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате наводнений в административном округе Нижняя Бавария в юго-восточной части Германии.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на власти района Ротталь-Инн, где из-за непогоды объявлена аварийная тревога.

    Согласно информации, тела погибших обнаружили в затопленном жилом доме в городе Зимбах-ам-Инн.

    Сообщений о других погибших или пропавших без вести не поступало.

    Также сообщается, что около 9 тыс. домов в районах непогоды остались без электричества к вечеру среды. Как отмечает газета, из-за наводнений службы не смогут восстанавливать электроснабжение как минимум до наступления следующего утра.

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