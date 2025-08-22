О нас

Другие страны
22 августа 2025 г. 14:55
В Германии назвали процесс признания Палестины контрпродуктивным действием

Берлин в настоящее время не планирует признавать палестинское государство, поскольку это подорвет любые усилия по достижению соглашения с Израилем о создании двух государств путем переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства Германии.

"Решение о создании двух государств путем переговоров остается нашей целью, даже если сегодня кажется, что до этого еще далеко. <...> Признание Палестины, скорее всего, произойдет в конце этого процесса, однако совершать такие действия сейчас были бы скорее контрпродуктивными", - заявил чиновник, имя которого агентство не назвало, на пресс-конференции.

Версия на английском языке German government calls recognition of Palestinian state 'counterproductive'
Версия на азербайджанском языке Almaniya Fələstinin tanınması prosesini səmərəsiz addım adlandırıb

