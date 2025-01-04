В Германии назвали причину визита Бербок в Сирию

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию, чтобы помешать России и Китаю распространить свое влияние на республику.

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию, чтобы помешать России и Китаю распространить свое влияние на республику.

Как передает Report , об этом пишет немецкий портал Tagesschau.

"Разговаривать с повстанцами из списка террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу, сказав, что это абсолютно невозможно и неправильно. Но разве было бы лучше не говорить? Нет! Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов", — говорится в публикации.

Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро посетили Сирию 3 января. Планировалось, что они проведут переговоры с действующим сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа и представителями местного гражданского общества.

В ходе визита глава МИД Германии выступила с призывом убрать российские военные базы из сирийской провинции Латакия. Она подчеркнула, что это будет уважением к суверенитету арабской республики.