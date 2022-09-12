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В Германии назвали ожидаемый пик инфляции в еврозоне

В Германии назвали ожидаемый пик инфляции в еврозоне Президент Германского федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель полагает, что уровень инфляции в еврозоне может достичь пикового значения в декабре и превысить 10%.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 06:18
В Германии назвали ожидаемый пик инфляции в еврозоне

Президент Германского федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель полагает, что уровень инфляции в еврозоне может достичь пикового значения в декабре и превысить 10%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Нагель отметил, что нельзя исключать снижения темпов роста экономики или рецессии. "Однако суть в том, что стабильные цены в конечном итоге гораздо важнее для среднесрочного и долгосрочного роста и хороших экономических перспектив для еврозоны", - подчеркнул он, тем не менее предупредив, что, возможно, придется преодолеть период экономических затруднений. При этом глава Бундесбанка считает, что рост цен ускорится, а пик инфляции придется на декабрь и превысит 10%.

"Цены, скорее всего, будут продолжать расти. А пик инфляции в декабре вполне может быть более 10%", - сказал Нагель. В то же время он указал, что в 2023 году годовой уровень инфляции должен несколько снизиться, но, вероятно, будет слишком высоким и превысит 6%.

По данным Еврокомиссии, в августе средний показатель инфляции в зоне евро достиг рекордного показателя в 9,1% в годовом исчислении.

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