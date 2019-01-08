В Германии избили депутата бундестага

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Отмечается, что парламентария избили три человека в масках неподалёку от исторического центра Бремена.

По данным издания, неизвестные продолжали бить его ногами по голове даже после того, как он упал на землю, потеряв сознание от первых ударов.

Политик был госпитализирован с серьёзными травмами.