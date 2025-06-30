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В Германии намерены на законодательном уровне запретить пророссийскую АдГ

В Германии намерены на законодательном уровне запретить пророссийскую АдГ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) планирует на законодательном уровне запретить пророссийскую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая смогла на последних выборах пройти в Бундестаг.
Другие страны
30 июня 2025 г. 05:46
В Германии намерены на законодательном уровне запретить пророссийскую АдГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) планирует на законодательном уровне запретить пророссийскую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая смогла на последних выборах пройти в Бундестаг.

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Предложение о подготовке процедуры запрета АдГ единогласно приняли делегаты на федеральной партийной конференции СДПГ. Сначала будет создана рабочая группа для сбора доказательств антиконституционной деятельности партии.

Если доказательства будут найдены, дело передадут в Федеральный конституционный суд. После этого, как считает руководитель СДПГ Ларс Клингбайль, запрет АдГ в Германии станет неизбежным.

"Поэтому рабочей группе поручено разработать концепцию противодействия политике "Альтернативы для Германии" как содержательно, так и практически. Цель СДПГ - навсегда отвлечь избирателей от "Альтернативы для Германии", - пишет издание.

Клингбайль заявил, что "исторической задачей" СДПГ является выбить из политики AfD, и сделать это навсегда. Он напомнил, что партия имеет для этого все конституционные инструменты.

Ранее экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что между АдГ и президентом России Владимиром Путиным существует "эмоциональная близость".

"Они ищут врагов, чтобы укрепить свою власть или захватить ее", — приводил слова политика газета Bild.

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