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В Германии над складом боеприпасов заметили неизвестные БПЛА

В Германии над складом боеприпасов заметили неизвестные БПЛА Неизвестные беспилотники были замечены в небе над объектами в ряде городов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии.
Другие страны
14 января 2025 г. 16:16
В Германии над складом боеприпасов заметили неизвестные БПЛА

Неизвестные беспилотники были замечены в небе над объектами в ряде городов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его данным, 13 января вечером несколько беспилотников летали над промышленным парком в городе Марль. Их заметила около 20:15 охрана предприятия, которая проинформировала полицию. Когда на место прибыли стражи порядка, беспилотники еще были в небе. БПЛА были также замечены над складом боеприпасов Бундесвера в Дорстене, над объектами в Бохуме, Оберхаузене и Эссене.

По информации издания, следователи не считают случайным появление БПЛА в разных местах в регионе. В то же время установить лиц, которые их запускали, не удалось.

Отмечается, что в последнее время в Германии, прежде всего над казармами, аэродромами, электростанциями, участились случаи появления неизвестных беспилотников. Власти не исключают, что речь может идти о шпионаже.

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