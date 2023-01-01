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В Германии началось производство новейших САУ для Украины

В Германии началось производство новейших САУ для Украины Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) начала производство колесных САУ RCH-155 для Украины.
Другие страны
1 января 2023 г. 18:46
В Германии началось производство новейших САУ для Украины

Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) начала производство колесных САУ RCH-155 для Украины.

Как передает Report, об этом сообщил советник KMW, бывший офицер британской армии Николас Драммонд в Twitter.

"Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным, избегая значительного риска. Начато производство Boxer RCH-155 для Украины", - написал Драммонд.

Под двумя проверенными решениями, скорее всего, имеется в виду то, что башня устанавливается от САУ Pzh2000, а в качестве шасси выступает популярный БТР Boxer. В такой комбинации машина обладает высочайшей мобильностью, а также боевой мощью.

Колесная САУ RCH-155 имеет дальность стрельбы до 40 км обычными снарядами и до 80 км высокоточными Vulcano. По шоссе максимальная скорость достигает 100 км/ч. Экипаж машины составляет всего два человека, бойцы способны выполнять задачи командира, водителя и оператора огня RCH-155.

Скорострельность самоходной установки составляет до 9 выстрелов в минуту, а боекомплект состоит из 30 снарядов. Ранее предполагалось, что САУ получит Бундесвер к 2025 году. Сроки получения машин украинской армией неизвестны.

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