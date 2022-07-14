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В Германии началась забастовка портовых работников

В Германии началась забастовка портовых работников Забастовка портового персонала, который выступает за повышение оплаты труда, началась в крупнейших гаванях Германии.
Другие страны
14 июля 2022 г. 12:36
В Германии началась забастовка портовых работников

Забастовка портового персонала, который выступает за повышение оплаты труда, началась в крупнейших гаванях Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает объединенный профсоюз работников сферы услуг ФРГ ver.di.

"В ходе переговоров с Центральным союзом немецких портов (ЦНП) по вопросу повышения оплаты труда портовых работников соглашения достичь не удалось, они были приостановлены. По этой причине ver.di призвал несколько тысяч сотрудников в различных гаванях Германии присоединиться к 48-часовой забастовке", - говорится в заявлении рабочей организации. Уточняется, что работники требуют повышения заработной платы на 1,2 евро в час и инфляционной компенсации в размере 7,4% в случае, если трудовой договор заключен на срок не менее 12 месяцев.

Германский телеканал ARD в четверг подтвердил факт начала забастовки в портах Бремена, Бремерхафена и Гамбурга. Также сообщается, что к стачке должны присоединиться и работники гаваней Эмден, Вильгельмсхафен и Браке. Это уже третья подобная забастовка за последний месяц, уточняет ARD.

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