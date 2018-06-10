В Германии на заводе BMW произошел пожар

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Пожар вспыхнул в воскресенье на заводе автоконцерна BMW в немецком городе Ландсхут (федеральная земля Бавария).

Как передает Report со ссылкой на Passauer Neue Presse, в одном из заводских помещений загорелись продукты с содержанием магния.

Сейчас над районом ЧП в воздух поднимаются клубы дыма. Власти призвали жителей закрыть окна и двери.

Из-за пожара было приостановлено движение поездов на участке железной дороги между населенным пунктом Верт-ан-дер-Изар и Ландсхутом.