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    В Германии на заводе BMW произошел пожар

    По предварительным данным, загорелись продукты с содержанием магния

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Пожар вспыхнул в воскресенье на заводе автоконцерна BMW в немецком городе Ландсхут (федеральная земля Бавария).

    Как передает Report со ссылкой на Passauer Neue Presse, в одном из заводских помещений загорелись продукты с содержанием магния.

    Сейчас над районом ЧП в воздух поднимаются клубы дыма. Власти призвали жителей закрыть окна и двери.

    Из-за пожара было приостановлено движение поездов на участке железной дороги между населенным пунктом Верт-ан-дер-Изар и Ландсхутом.

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