В Германии на забастовку вышли почти 14 тыс. сотрудников Deutsche Post

Около 13,8 тыс. сотрудников немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post устроили забастовки по всей Германии, требуя повышения зарплат.

Около 13,8 тыс. сотрудников немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post устроили забастовки по всей Германии, требуя повышения зарплат.

Как передает Report , об этом сообщает издание MarketWatch.

Отмечается, что забастовка организована немецким профсоюзом Verdi, который требует повысить на 15% зарплаты около 160 тыс. сотрудников Deutsche Post.

В почтово-логистической компании, в свою очередь, назвали забастовки неуместными, поскольку уже было объявлено о проведении следующего раунда переговоров с профсоюзом, который назначен на 8 и 9 февраля.

По информации Verdi, в предыдущих забастовках, которые прошли с 19 по 22 января, приняли участие около 30 тыс. сотрудников Deutsche Post.