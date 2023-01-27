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В Германии на забастовку вышли почти 14 тыс. сотрудников Deutsche Post

В Германии на забастовку вышли почти 14 тыс. сотрудников Deutsche Post Около 13,8 тыс. сотрудников немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post устроили забастовки по всей Германии, требуя повышения зарплат.
Другие страны
27 января 2023 г. 19:40
В Германии на забастовку вышли почти 14 тыс. сотрудников Deutsche Post

Около 13,8 тыс. сотрудников немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post устроили забастовки по всей Германии, требуя повышения зарплат.

Как передает Report, об этом сообщает издание MarketWatch.

Отмечается, что забастовка организована немецким профсоюзом Verdi, который требует повысить на 15% зарплаты около 160 тыс. сотрудников Deutsche Post.

В почтово-логистической компании, в свою очередь, назвали забастовки неуместными, поскольку уже было объявлено о проведении следующего раунда переговоров с профсоюзом, который назначен на 8 и 9 февраля.

По информации Verdi, в предыдущих забастовках, которые прошли с 19 по 22 января, приняли участие около 30 тыс. сотрудников Deutsche Post.

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