В Германии на поверхность всплыли тысячи мертвых безголовых рыб

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Германии на поверхность водоемов всплыли тысячи рыб с оторванными головами. Что с ними случилось, неизвестно.

Как передает Report, инцидент произошел в германском городе Вольгаст. Работники местного порта однажды утром обнаружили, что вся поверхность воды у берега покрыта мертвой рыбой. Практически у всех экземпляров были грубо оторваны головы, у многих обнаружились травмы плавательных пузырей. Версия о том, что рыба попала в воду в результате каких-либо аварий на рыбоперерабатывающем предприятии, отпала.

Мертвая рыба занимала пространство шириной 3 метра и длиной 500 метров. К расследованию были подключены полиция, ветеринары, экологи. Провели экспертизу воды в водоеме и тушек рыб, однако ничего неожиданного обнаружено не было.

Местные чиновники предположили, что рыба могла погибнуть во время откачки воды из сухого дока, однако это также не объясняло массовые травмы головы.

В результате полиция заявила, что причиной инцидента стало "стечение неблагоприятных обстоятельств", но никаких подробностей расследования не последовало.