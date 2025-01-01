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В Германии на Новый год не менее пяти человек погибли из-за пиротехники

В Германии на Новый год не менее пяти человек погибли из-за пиротехники В Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой во время новогодних празднований, а в Берлине сообщают о более 300 арестах.
Другие страны
1 января 2025 г. 14:25
В Германии на Новый год не менее пяти человек погибли из-за пиротехники

В Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой во время новогодних празднований, а в Берлине сообщают о более 300 арестах.

Как сообщает Report со ссылкой на Spiegel, в течение новогоднего вечера и ночи в немецких городах произошла серия инцидентов с пиротехникой, в которых пострадали в том числе сотрудники спасательных служб.

По состоянию на утро 1 января известно о пяти летальных случаях. Так, в городе Гезеке в земле Северный Рейн-Вестфалия в результате взрыва петарды погиб 24-летний юноша. В полиции предполагают, что петарда могла быть кустарного производства.

Двое старших мужчин, 45 и 50 лет, погибли, запуская фейерверки в двух разных городах в Саксонии. Другие летальные случаи произошли в земле Бранденбург.

В Берлине в новогодний вечер несколько молодых людей из-за взрывов петард получили серьезные травмы кистей рук, в том числе с ампутациями. За вечер и ночь в Берлине задержали около 330 человек, 13 правоохранителей пострадали.

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