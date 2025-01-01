В Германии на Новый год не менее пяти человек погибли из-за пиротехники

В Германии на Новый год не менее пяти человек погибли из-за пиротехники

В Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой во время новогодних празднований, а в Берлине сообщают о более 300 арестах.

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