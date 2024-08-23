В Германии на авиабазе НАТО ужесточали меры безопасности из-за подозрения на саботаж

В Германии проверка на авиабазе НАТО в Гайленкирхене не выявила следов саботажа.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Spiegel.
Ранее на базе ужесточали меры безопасности из-за возможной угрозы.
На вопрос издания сотрудник базы ответил, что в ночь на 23 августа никаких необычных происшествий зафиксировано не было.
Ожидается, что днем на базе вернут стандартный режим безопасности и возобновится обычная деятельность.
Авиабаза располагается на западе ФРГ вблизи границы с Нидерландами. Здесь держат самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и наведения AWACS.