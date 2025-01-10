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В Германии на авиабазе Кельн-Ван снова обнаружили следы проникновения

В Германии на авиабазе Кельн-Ван снова обнаружили следы проникновения Неизвестные снова проникли на территорию казармы военной авиабазы Кельн-Ван на западе Германии.
Другие страны
10 января 2025 г. 17:15
В Германии на авиабазе Кельн-Ван снова обнаружили следы проникновения

Неизвестные снова проникли на территорию казармы военной авиабазы Кельн-Ван на западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"Согласно первоначальным данным расследования, преступник или преступники проникли на огороженную территорию Бундесвера (Кельн-Ван) в период с конца декабря по начало января и попытались вскрыть дверь водопроводной станции казармы", - пишет издание.

Отмечается, что это происходит на фоне усиления безопасности после схожих инцидентов в прошлом году. Следы попыток проникновения обнаружены не только у станции, которая снабжает питьевой водой авиабазу и военную часть аэропорта Кельн-Бонн, но и у близлежащей радиомачты, где неизвестные, по всей видимости, попытались проникнуть через металлический барьер, чтобы взобраться на мачту.

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