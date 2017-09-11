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    В результате нападения со слезоточивым газом на Франкфуртский аэропорт пострадали 6 человек - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В результате нападения со слезоточивым газом на Франкфуртский аэропорт пострадали 6 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, они госпитализированы. 

    По информации, на данный момент опасной ситуации нет. 

    По факту ведется расследование.

    ***14:36

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В результате нападения со слезоточивым газом на Франкфуртский аэропорт пострадали множество человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, информацию распространил немецкий журнал "Focus".

    Дополнительной информации о деталях инцидента нет.  На место происшествия привлечены спасатели и полицейские. 

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