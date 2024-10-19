В Германии мужчина ранил ножом четырех человек

Мужчина напал с ножом и ранил четырех человек в Фалльштедте (относится к общине Фехельде, федеральная земля Нижняя Саксония) в центральной Германии.

Мужчина напал с ножом и ранил четырех человек в Фалльштедте (относится к общине Фехельде, федеральная земля Нижняя Саксония) в центральной Германии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Согласно информации, около 17:30 по бакинскому времени 32-летний мужчина, который действовал "без разбора", совершил нападение с ножом на жителей данного региона.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали трое мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летняя женщина, которые впоследствии были доставлены в больницу. Пострадавшие подметали тротуар или находились на своих приусадебных участках, говорится в сообщении.

По данным издания, подозреваемый был задержан полицейскими. Обстоятельства происшедшего выясняются.