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В Германии мужчина ранил ножом четырех человек

В Германии мужчина ранил ножом четырех человек Мужчина напал с ножом и ранил четырех человек в Фалльштедте (относится к общине Фехельде, федеральная земля Нижняя Саксония) в центральной Германии.
Другие страны
19 октября 2024 г. 22:49
В Германии мужчина ранил ножом четырех человек

Мужчина напал с ножом и ранил четырех человек в Фалльштедте (относится к общине Фехельде, федеральная земля Нижняя Саксония) в центральной Германии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Согласно информации, около 17:30 по бакинскому времени 32-летний мужчина, который действовал "без разбора", совершил нападение с ножом на жителей данного региона.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали трое мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летняя женщина, которые впоследствии были доставлены в больницу. Пострадавшие подметали тротуар или находились на своих приусадебных участках, говорится в сообщении.

По данным издания, подозреваемый был задержан полицейскими. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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