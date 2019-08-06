В Германии мужчина при задержании покусал собаку и полицейскую

В немецком городе Ротвайл 28-летний молодой человек покусал полицейскую и служебную собаку. Как передает Report, об этом сообщает Die Stuttgarter Zeitung.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать вечером в пятницу, 2 августа, на фестивале. До этого очевидцы заявили, что он был вооружен ножом и покусал одного из посетителей фестиваля. Когда полицейские его остановили, у него нашли нож и хотели его задержать, но на них напала его 22-летняя спутница.

В это время задержанный скрылся. Его преследовала служебная собака, которую он тоже покусал, как и полицейскую. Еще двух сотрудников правоохранительных органов он тоже легко ранил. Обоих молодых людей в итоге задержали.