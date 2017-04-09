В Германии мужчина на автомобиле протаранил ратушу

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В немецком Фердене (федеральная земля Нижняя Саксония) 47-летний мужчина на автомобиле въехал в здание ратуши.
Как передает Report, об этом сообщает местная полиция.
В результате произошёл пожар, который охватил ряд помещений на первом этаже здания.
Материальный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Полиция задержала подозреваемого, версия террористического акта исключается.
News DepartmentАвтор новости
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