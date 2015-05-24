​В Германии мужчина бросил коктейль Молотова в президентскую резиденцию

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Берлинская полиция в ночь на 24 мая задержала мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью на территорию замка Бельвю - столичной резиденции президента ФРГ Йоахима Гаука.

Как передает Report, об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Полицейские потушили огонь своими силами, серьезного ущерба удалось избежать. Кроме того, задержанный перебросил через забор резиденции пачку листовок, содержание которых направлено против политики Гаука.