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В Германии может появиться новая партия

В Германии может появиться новая партия Через две недели после того, как была зарегистрирована партия "Союз Сары Вагенкнехт", в ФРГ может появиться новое политическое объединение WerteUnion ("Союз ценностей"). Оно не исключает сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии".
Другие страны
20 января 2024 г. 19:37
В Германии может появиться новая партия

Через две недели после того, как была зарегистрирована партия "Союз Сары Вагенкнехт", в ФРГ может появиться новое политическое объединение WerteUnion ("Союз ценностей"). Оно не исключает сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, WerteUnion, возглавляемый бывшим главой Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, выполняющего функции контрразведки, Хансом-Георгом Маассеном, решил отделиться от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и стать независимой партией. Создание новой политической силы, как уточняет издание, запланировано на февраль в Бад-Годесберге.

Решение было принято на общем собрании WerteUnion в Эрфурте. На нем присутствовали 278 членов, имеющих право голоса, - 95% проголосовали за отделение от ХДС/ХСС.

Поскольку подобным организациям, в отличии от политических партий, позволено проводить собрания непублично, то Маассен не пригласил на мероприятие представителей прессы. Сам он зашел в здание, где проходило собрание, закрыв лицо черной шляпой, чтобы остаться неузнанным. Маассен отметил в Х, что его новая партия будет выступать против "всех форм тоталитаризма и неосоциализма" и "вновь поведет страну вперед".

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