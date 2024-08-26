В Германии могут пересмотреть систему выплат пособий украинцам

Премьер-министры некоторых федеральных земель ФРГ считают необходимым пересмотреть выплату украинским беженцам гражданских пособий (Bürgergeld).

Премьер-министры некоторых федеральных земель ФРГ считают необходимым пересмотреть выплату украинским беженцам гражданских пособий (Bürgergeld).

Как передает Reprot , об этом написала газета Bild.

Сейчас украинцы в ФРГ в виде исключения из правил получают Bürgergeld. Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Размер Bürgergeld выше выплат, предусмотренных Законом о предоставлении помощи претендентам на получение убежища. Пособие на одного составляет от €506 до €563, за подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится €471.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) ранее задавался вопросом, "соответствует ли эта форма поддержки духу времени". Его коллега по партии Анке Релингер, премьер земли Саар, заявила газете, что сначала "имело смысл включать в Bürgergeld беженцев из Украины". В то же время сегодня, по ее мнению, "может иметь смысл переоценка" такого вида помощи.

Еще яснее высказался глава Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС). "Тот факт, что в Германии работают даже не 30% беженцев из Украины, то есть в процентном соотношении гораздо меньше, чем в большинстве других европейских стран, свидетельствует о том, что наши правила ошибочны", - констатировал премьер региона. По его мнению, следует задуматься, должны ли украинцы и впредь получать Bürgergeld и как можно быстрее признавать иностранные дипломы.

"Необходимо в целом реформировать систему выплат Bürgergeld. Многое следует перепроверить. Принцип "поддерживать и требовать" снова нужно поставить во главу угла", - считает премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (ХДС).

В то же время премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) полагает, что, "вместо того, чтобы вести дискуссии о Bürgergeld для беженцев из Украины, необходимо в большей степени сосредоточиться о привлечении их к работе". Он указал на то, что интеграция через труд является ключом к успеху и разгружает в финансовом плане коммуны.