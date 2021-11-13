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В Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих в помощь клиникам

В Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих в помощь клиникам Вооруженные силы Германии мобилизуют до конца года 12 тыс военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 19:02
В Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих в помощь клиникам

Вооруженные силы Германии мобилизуют до конца года 12 тыс военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии.

Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel.

Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании, при необходимости возводить временные госпитали, оказывать транспортные услуги. К концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс военнослужащих, а к католическому Рождеству - еще столько же. Официального подтверждения этой информации нет.

Бундесвер уже оказывал гражданскую помощь в ходе второй и третьей волн.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada klinikalara kömək üçün 12 min hərbçi səfərbər ediləcək

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