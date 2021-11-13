В Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих в помощь клиникам

Вооруженные силы Германии мобилизуют до конца года 12 тыс военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии.

Вооруженные силы Германии мобилизуют до конца года 12 тыс военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии.

Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel.

Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании, при необходимости возводить временные госпитали, оказывать транспортные услуги. К концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс военнослужащих, а к католическому Рождеству - еще столько же. Официального подтверждения этой информации нет.

Бундесвер уже оказывал гражданскую помощь в ходе второй и третьей волн.