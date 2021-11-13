В Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих в помощь клиникам

Вооруженные силы Германии мобилизуют до конца года 12 тыс военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии.
Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel.
Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании, при необходимости возводить временные госпитали, оказывать транспортные услуги. К концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс военнослужащих, а к католическому Рождеству - еще столько же. Официального подтверждения этой информации нет.
Бундесвер уже оказывал гражданскую помощь в ходе второй и третьей волн.