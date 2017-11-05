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    В Германии между сторонниками ПКК и полицией произошли столкновения, есть задержанные

    Участники протеста пришли на акцию с портретом лидера ПКК Абдуллы Оджалана

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Акция с участием сторонников ПКК в Дюссельдорфе завершилась стокновениями с полицией.

    Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

    Отмечается, что несмотря на запрет властей, участники протеста пришли на акцию с портретом лидера ПКК Абдуллы Оджалана. По сообщению представителя полиции, власти объявили о завершении акции. После этого сторонники террористов стали закидывать представителей правоохранительных органов различными предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

    Во время столкновений задержано несколько человек. Об их количестве не сообщается. 

    Отметим, что ПКК признано Турцией, Германией и странами ЕС террористической организацией. Организация в течение длительного времени совершала террористические атаки на представителей государственных органов, вооруженных сил и мирного населения Турции.

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