В Германии медбрат ввел смертельную инъекцию около 90 пациентам

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Германии новое расследование в отношении осужденного в 2015 году серийного убийцы Нильса Хёгеля, работавшего медбратом, подходит к завершению, установлена его причастность к смерти около 90 человек, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На сегодняшний момент следствию удалось установить, что Хёгель ответственен за убийство 84 пациентов в городах Дельменхорст и Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) в период с 2000 по 2005 годы. Это самое большое число серийных убийств, совершенных в ФРГ одним человеком после Второй мировой войны.

Отмечается, что специальная комиссия полиции работала по делу Хёгеля три года.

В феврале 2015 года суд признал виновным мужчину в убийстве шести пациентов, его приговорили к пожизненному заключению. На суде обвиняемый признался, что в реанимационных отделениях больниц в Дельменхорсте и Ольденбурге вызвал остановку сердца у 90 пациентов.

Бывший медбрат, по его признанию, делал смертельную инъекцию, чтобы пациенты попали в реанимацию. Затем начинал их реанимировать. Следствие считает, что таким образом он хотел создать себе репутацию медика, который спасает пациентов, находящихся при смерти.