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В Германии коронавирусом заразились около 200 тыс. человек

В Германии коронавирусом заразились около 200 тыс. человек Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 239, еще два человека скончались.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 08:21
В Германии коронавирусом заразились около 200 тыс. человек

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 239, еще два человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, общее число выявленных случаев коронавируса в ФРГ достигло 196 335, скончались 9 012 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Отмечается, что свыше 181 тысячи человек выздоровели после заражения коронавирусом.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 665), Северном Рейне-Вестфалии (43 990) и Баден-Вюртемберге (35 807).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.

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