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В Германии коронавирус выявлен у 163 860 человек

​В Германии коронавирус выявлен у 163 860 человек

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 685, умерли 139 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха.

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

За все время медики выявили коронавирус у 163 860 человек, скончались 6 831 человек. Количество выздоровевших превысило 135 тысяч.

Наибольшее случаев заражения выявлено в Баварии (43 162), Северном Рейне-Вестфалии (33 728) и Баден-Вюртемберге (32 482). В Берлине зафиксированы 6042 случая заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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