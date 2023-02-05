В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений увеличилось на 20%

В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений в 2022 году увеличилось почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигло 2118.

В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений в 2022 году увеличилось почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигло 2118.

Как передает Report, об этом сообщило германское агентство DPA.

В 2021 году немецкая полиция и федеральные правоохранительные органы земель зафиксировали в общей сложности 1890 преступлений, связанных с политической деятельностью. В 2022 году это число достигло 2118 случаев.

Но правительство Германии в ответ на запрос правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге уточнило, что эти цифры предварительные и подлежат корректировке.

В правительстве Германии подчеркнули, что, по предварительным данным, более тысячи из 3600 политически мотивированных актов насилия, зарегистрированных в прошлом году, были совершены "правыми".

Только более 700 дел были связаны с "левыми" преступниками.