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В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений увеличилось на 20%

В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений увеличилось на 20% В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений в 2022 году увеличилось почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигло 2118.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 15:57
В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений увеличилось на 20%

В Германии количество нападений с причинением телесных повреждений в 2022 году увеличилось почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигло 2118.

Как передает Report, об этом сообщило германское агентство DPA.

В 2021 году немецкая полиция и федеральные правоохранительные органы земель зафиксировали в общей сложности 1890 преступлений, связанных с политической деятельностью. В 2022 году это число достигло 2118 случаев.

Но правительство Германии в ответ на запрос правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге уточнило, что эти цифры предварительные и подлежат корректировке.

В правительстве Германии подчеркнули, что, по предварительным данным, более тысячи из 3600 политически мотивированных актов насилия, зарегистрированных в прошлом году, были совершены "правыми".

Только более 700 дел были связаны с "левыми" преступниками.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada siyasi motivli hücumların sayı 20% artıb

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