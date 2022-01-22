В Германии избрали нового председателя ХДС

Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) избрали Фридриха Мерца, на онлайн-съезде за него отдали 95% голосов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Новым председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) избрали Фридриха Мерца, на онлайн-съезде за него отдали 95% голосов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мерца изначально выбрали будущим лидером еще в середине декабря - за него проголосовали 62,1% из примерно 400 тыс. членов ХДС. Сегодня он утвержден официально - в соответствии с уставом партии для этого был необходим партийный съезд.

Всего в съезде, который проходит в смешанном формате, приняли участие 983 делегата. "За" проголосовали 915, 16 воздержались.

В предвыборной речи Мерц жестко атаковал канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца. Он обвинил его в фактическом бездействии на фоне кризиса в сфере безопасности в Европе.