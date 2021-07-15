В Германии из-за наводнений погибли 11 человек

Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 11 человек, 70 пропали без вести.

Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 11 человек, 70 пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Bild.

Ранее сообщалось о семи погибших и 50-60 пропавших без вести.

Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

Наиболее сильно пострадал земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, где погибли минимум четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов.

В Северном Рейне - Вестфалии погибли два сотрудника пожарной службы, которые были задействованы в спасательных работах. Также в регионе погибли еще пять человек.