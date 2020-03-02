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В Германии из-за коронавируса закрыли школу - ВИДЕО

В Германии из-за коронавируса закрыли школу

В Бонне (Германия) с подозрением на коронавирус около 1 000 людей находятся на карантине в своих домах.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в руководстве школы Клеменс-Август в поселке Поппельсдорф. 

Отмечается, что анализы 22-летнего работника на коронавирус оказались положительными. После этого решением городского муниципалитета и руководства школы на две недели была закрыта школа, где обучаются 185 школьников.  

В проводящем дезинфекцию Управлении здравоохранения Бонна отметили, что все отпущенные на каникулы 185 учащихся прошли тест на коронавирус, результаты станут известны через 2-3 дня. 

Что касается подхватившего коронавирус работника школы, он участвовал на карнавале в регионе Хайнсберг. 

Отметим, что 40 заразившихся коронавирусом людей участвовали на этом карнавале. 

По последним данным, в Германии вирус обнаружен у 150-ти лиц. 72 подхвативших коронавирус людей - жители провинции Северный Рейн-Вестфалия. 

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