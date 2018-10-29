В Германии из-за бомбы времен войны эвакуируют 18 тысяч человек

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Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Бомба времен Второй мировой войны найдена во Франкфурте-на-Майне в ФРГ.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, 18 тысяч человек будут эвакуированы.
Сообщается, что бомбу нашли в понедельник во время строительных работ недалеко от центра города. По данным пожарных, около 18 тысяч человек должны будут покинуть район и освободить местность в радиусе 700 метров от места, где обнаружили снаряд.
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