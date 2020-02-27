В Германии и Италии растет число зараженных коронавирусом

10 новых случаев заражения новым коронавирусом зафиксированы за последние 24 часа в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

Так, пять человек сейчас находятся в больницах в земле Северный Рейн - Вестфалия. Все они так или иначе общались между собой. Состояние одного из них - 47-летнего мужчины - оценивается как критическое. Еще один пациент лежит в клинике Бундесвера в Рейнланд-Пфальце.

В Баден-Вюртемберге заболевание, вызываемое коронавирусом, выявлено у четырех человек, в том числе у супружеской пары, которая отдыхала в Италии.

Всего в Германии, таким образом, уже зарегистрировано около 30 случаев заражения. Накануне вечером министр здравоохранения Йенс Шпан заявил о "начале эпидемии" коронавируса в ФРГ.

В свою очередь число инфицированных новым коронавирусом в Италии возросло до 474 человек.

По-прежнему наибольшее число заразившихся - 305 - находится в северной Ломбардии, ставшей в конце прошлой недели локальным центром вспышки коронавируса. Накануне вечером губернатор области Аттилио Фонтана в эфире на Facebook объявил, что на протяжении двух недель будет на домашнем карантине, так как у его сотрудницы подтвердился коронавирус. В то же время глава Ломбардии сообщил, что не заражен.

Накануне первый случай инфицирования был выявлен в южной области Апулия. Речь идет о 43-летнем мужчине, который вернулся после поездки на север страны. Местные власти распорядились закрыть школы в провинции Таранто.

10 городов Ломбардии в районе города Лоди и один город в соседней области Венето находятся в полной изоляции.