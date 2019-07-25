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В Германии и Бельгии зафиксирована аномальная жара

​В Германии и Бельгии зафиксирована аномальная жара
Аномальная жара зафиксирована в немецком городе Гайленкирхен и на востоке Бельгии

Аномальная жара зафиксирована в немецком городе Гайленкирхен.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, столбик термометра поднялся до отметки в +40,5 С, что является температурным рекордом за всю историю наблюдений. 

Нынешний рекорд сможет продержаться один день.

В Бельгии также установлен рекорд жары - +40,2 градуса по Цельсию.

Рекорд установлен в районе Льежа на востоке страны.

Накануне метеорологи зафиксировали на метеостанции в бельгийском Клейне-Брогеле температура 38,9 градуса.

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