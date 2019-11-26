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В Германии хотят ввести наказание за сожжение флагов других государств

В Германии хотят ввести наказание за сожжение флагов других государств
Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт намерена ввести наказание за сожжение государственных флагов

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт намерена ввести наказание за сожжение государственных флагов. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление она сделала в опубликованном интервью газете Mannheimer Morgen.

Министр указала на то, что во время демонстраций в Германии все чаще происходят случаи надругательства над флагами, в частности Израиля или Турции. 

"Тем самым глубоко оскорбляют чувства граждан той или иной страны", - подчеркнула К.Ламбрехт. 

Глава Минюста подчеркнула, что до конца года представит законопроект, в котором сожжение государственных символов будет считаться уголовным преступлением. Оно будет караться денежным штрафом и лишением свободы до двух лет.

Сейчас в Германии подлежит наказанию лишь надругательство над флагами, которые установлены на зданиях официальных учреждений, например, посольств.

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