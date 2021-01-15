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В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина

В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина Каковы будут условия и стоимость размещения в учреждении, не сообщается
Другие страны
15 января 2021 г. 14:57
В Германии хотят создать тюрьму для нарушителей карантина

Немецкая федеральная земля Саксония собирается создать учреждение для "принудительного размещения" тех, кого неоднократно ловили за нарушение карантина в связи с коронавирусом. Как передает Report, об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.

Для этих целей планируется переоборудовать построенный в 2017 году центр первичного приема беженцев в Дрездене. Как сообщает таблоид, весной 2020 года министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала размещать нарушителей карантина в психиатрических лечебницах. От этих планов отказались, как и от идей размещать нарушителей в отелях или больницах.

Каковы будут условия и стоимость размещения в учреждении, не сообщается. Однако территория огорожена забором, наблюдение будет вести полиция.

В министерстве по социальной защите изданию подтвердили планы переоборудовать центр. При этом "принудительное размещение" может грозить людям, повторно совершившим правонарушения.

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