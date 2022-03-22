В Германии хотят создать на вокзалах охраняемые зоны для беженцев с Украины

Профсоюз германской полиции (GdP) полагает, что на вокзалах необходимо создать специальные охраняемые зоны для беженцев с Украины.

Профсоюз германской полиции (GdP) полагает, что на вокзалах необходимо создать специальные охраняемые зоны для беженцев с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил представитель GdP Андреас Росскопф в опубликованном во вторник интервью газете Rheinische Post.

Он пояснил, что на вокзалах преступники приближаются к молодым женщинам и детям еще до того, как полиция даже вступает в контакт с ними. "Поэтому нам срочно нужны охраняемые зоны", - отметил Росскопф.

В свою очередь глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag заявила, что намерена повысить меры защиты украинских женщин и девушек, приезжающих в Германию, от торговцев людьми и сутенеров, в частности, посредством увеличения присутствия полицейских на вокзалах. Она подчеркнула, что "каждый, кто пытается использовать бедственное положение беженцев, должен знать, что на такие действия власти ФРГ будут реагировать со всей строгостью закона". Сотрудники правоохранительных органов, как в форме, так и в гражданском, по словам министра, несут службу на вокзалах в усиленном режиме. Так, в настоящее время на вокзалах, куда прибывают беженцы с Украины, дежурит на 650 полицейских больше, чем обычно.