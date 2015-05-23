​В Германии сгорел отель: 6 постояльцев пропали без вести - ФОТО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В немецком городе Шнайцлройт (Бавария) ночью сгорел отель.

Как передает Report, на момент возникновения возгорания в гостинице находились 47 постояльцев.

7 человек получили травмы, еще 6 пропали без вести. Местная полиция опасается худшего сценария развития событий.

Предположительно пропавшие без вести постояльцы погибли. Существует также вероятность того, что пропавшие постояльцы пребывали в другом месте, однако она крайне низка. Пожар уже потушили, и в данный момент спасатели занимаются поиском пропавших.

5 людей из семерых травмированных получили тяжелые ранения. Двое пострадавших, которые получили серьезные ожоги, были доставлены в специализированную клинику.

Причина пожара остается неизвестной.