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В Германии эвакуировали торговый центр из-за неизвестного вещества

В Германии эвакуировали торговый центр из-за неизвестного вещества По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в германском городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества".
Другие страны
24 июля 2024 г. 13:11
В Германии эвакуировали торговый центр из-за неизвестного вещества

По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в германском городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества".

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

"Из-за неизвестного вещества во вторник был эвакуирован торговый центр в Целле-Мелисе. От 200 до 300 человек были вынуждены покинуть здание", - говорится в сообщении агентства.

Неизвестное вещество было обнаружено в туалете, предположительно из-за него 25-летняя женщина и 64-летний мужчина получили раздражение дыхательных путей. После 20.00 торговый центр снова был открыт для покупателей.

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Версия на английском языке Mysterious substance triggers evacuation at German shopping center

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