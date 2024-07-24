В Германии эвакуировали торговый центр из-за неизвестного вещества

По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в германском городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества".

По меньшей мере 200 человек были эвакуированы из торгового центра в германском городе Целла-Мелис в федеральной земле Тюрингия из-за обнаружения "неизвестного вещества".

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

"Из-за неизвестного вещества во вторник был эвакуирован торговый центр в Целле-Мелисе. От 200 до 300 человек были вынуждены покинуть здание", - говорится в сообщении агентства.

Неизвестное вещество было обнаружено в туалете, предположительно из-за него 25-летняя женщина и 64-летний мужчина получили раздражение дыхательных путей. После 20.00 торговый центр снова был открыт для покупателей.