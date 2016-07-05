В Германии эвакуировали самолет, летевший в Турцию, из-за сообщения о бомбе

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Немецкая полиция эвакуировала пассажиров самолета, который должен был совершить рейс из немецкого аэропорта Кассель в Турцию, из-за сообщения о предполагаемой угрозе взрыва на борту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник новостной портал Kassel-live.

Как отмечают местные СМИ, анонимный звонок поступил в аэропорт Касселя спустя несколько часов после завершения переговоров между авиаперевозчиком Turkish Airlines и аэропортом Кассель.

Информация о содержании переговоров не поступала.