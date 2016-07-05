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    В Германии эвакуировали самолет, летевший в Турцию, из-за сообщения о бомбе

    Анонимный звонок поступил в аэропорт после завершения переговоров между Turkish Airlines и аэропортом Кассель

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Немецкая полиция эвакуировала пассажиров самолета, который должен был совершить рейс из немецкого аэропорта Кассель в Турцию, из-за сообщения о предполагаемой угрозе взрыва на борту.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник новостной портал Kassel-live.

    Как отмечают местные СМИ, анонимный звонок поступил в аэропорт Касселя спустя несколько часов после завершения переговоров между авиаперевозчиком Turkish Airlines и аэропортом Кассель.

    Информация о содержании переговоров не поступала.

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