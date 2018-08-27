В Германии эвакуировали почти 20 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Найденная в немецком городе Людвигсхафене авиабомба весом в полтонны на время спецоперации по обезвреживанию заставила покинуть свои дома более 18,5 тысячи человек.

Как сообщает Report, 500-килограммовую американскую авиабомбу времён Второй мировой войны обнаружили во время строительства ещё в среду, а обезвреживать её взялись в воскресенье.

Для этого из окрестных домов эвакуировали местных жителей, а также оцепили периметр.

Операция по обезвреживанию опасной находки заняла час, после чего жители вернулись домой, а транспортное сообщение было восстановлено.