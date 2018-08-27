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    В Германии эвакуировали почти 20 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Найденная в немецком городе Людвигсхафене авиабомба весом в полтонны на время спецоперации по обезвреживанию заставила покинуть свои дома более 18,5 тысячи человек.

    Как сообщает Report, 500-килограммовую американскую авиабомбу времён Второй мировой войны обнаружили во время строительства ещё в среду, а обезвреживать её взялись в воскресенье. 

    Для этого из окрестных домов эвакуировали местных жителей, а также оцепили периметр.

    Операция по обезвреживанию опасной находки заняла час, после чего жители вернулись домой, а транспортное сообщение было восстановлено.

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