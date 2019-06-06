В Германии экс-санитар получил пожизненный срок за убийство почти сотни пациентов

Земельный суд в немецком Ольденбурге после семимесячных разбирательств приговорил серийного убийцу, бывшего санитара Нильса Хогеля к пожизненному заключению.Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом было объявлено сегодня на заседании суда.С 2000 по 2005 годы Хогель, работавший в клиниках в Ольденбурге и Делменхорсте в Нижней Саксонии, убивал пациентов, вводя им смертельные дозы лекарств. Он был осужден в 2015 году за убийство двух пациентов, отбывает заключение в тюрьме в Ольденбурге.

Прокуратура в ходе второго процесса обвинила Хогеля в убийстве 97 человек, адвокаты заявили о 55 убийствах. Обе стороны требовали для обвиняемого пожизненного заключения.