В Германии два человека погибли при крушении самолёта

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Двухмоторный самолёт Vulcanair потерпел крушение в коммуне Претцель в федеральной земле Бранденбург, два находившихся на борту человека погибли,

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

По информации издания, об инциденте стало известно приблизительно в 11:55 по местному времени (14:55 GMT +4). Сообщается, что в результате крушения самолёт был полностью разрушен.

Причина крушения самолёта пока не установлена. Как сообщил представитель полиции, в настоящее время ведётся расследование инцидента.

Напомним, что ранее в Германии самолёт Cessna въехал в группу людей на аэродроме.