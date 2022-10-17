В Германии допустили закрытие больниц из-за роста цен на газ

Больницам в Германии грозит закрытие из-за роста цена на газ.

Больницам в Германии грозит закрытие из-за роста цена на газ.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

Политик утверждает, что в ближайшие несколько месяцев медицинские учреждения в стране столкнутся с проблемой ликвидности.

"Если мы не отреагируем быстро, будут закрытия", — допустил К.Лаутербах.

При этом министр отметил, что в частных домах иная ситуация, поскольку они "лучше утеплены и частично оснащены более эффективным энергоснабжением, чем другие учреждения, в частности, муниципальные больницы".

"Не должно быть, чтобы больницы, которыми годами пренебрегали с точки зрения инвестиционных затрат, теперь также находились в невыгодном положении с точки зрения затрат на энергию", — высказался политик.

Глава минздрава пообещал поддержку клиникам в связи с высокими затратами на энергоносители. Он добавил, что намерен провести переговоры с министром финансов Германии Кристианом Линдером по поводу форм и размеров финансовой помощи для больниц.