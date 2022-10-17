О нас

В Германии допустили закрытие больниц из-за роста цен на газ

В Германии допустили закрытие больниц из-за роста цен на газ Больницам в Германии грозит закрытие из-за роста цена на газ.
Другие страны
17 октября 2022 г. 07:23
В Германии допустили закрытие больниц из-за роста цен на газ

Больницам в Германии грозит закрытие из-за роста цена на газ.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

Политик утверждает, что в ближайшие несколько месяцев медицинские учреждения в стране столкнутся с проблемой ликвидности.

"Если мы не отреагируем быстро, будут закрытия", — допустил К.Лаутербах.

При этом министр отметил, что в частных домах иная ситуация, поскольку они "лучше утеплены и частично оснащены более эффективным энергоснабжением, чем другие учреждения, в частности, муниципальные больницы".

"Не должно быть, чтобы больницы, которыми годами пренебрегали с точки зрения инвестиционных затрат, теперь также находились в невыгодном положении с точки зрения затрат на энергию", — высказался политик.

Глава минздрава пообещал поддержку клиникам в связи с высокими затратами на энергоносители. Он добавил, что намерен провести переговоры с министром финансов Германии Кристианом Линдером по поводу форм и размеров финансовой помощи для больниц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyada enerji böhranı səbəbindən xəstəxanalar bağlana bilər

Другие новости из категории

СМИ: В Бразилии в ДТП погибли шесть человек
ФотоСМИ: В Бразилии в ДТП погибли шесть человек
17 октября 2022 г. 07:06
В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс
В Британии консерваторы обсудят отставку Трасс
17 октября 2022 г. 06:35
В правящей коалиции Германии призвали прекратить переговоры с Ираном по СВПД
В правящей коалиции Германии призвали прекратить переговоры с Ираном по СВПД
17 октября 2022 г. 06:07
Белый дом: Экономика США начинает приходить в норму после рекордной инфляции
Белый дом: Экономика США начинает приходить в норму после рекордной инфляции
17 октября 2022 г. 05:46
Прибалтийские страны призвали создать спецтрибунал для России
Прибалтийские страны призвали создать спецтрибунал для России
17 октября 2022 г. 05:23
Билл Гейтс сообщил, что его фонд сотрудничает с талибами
Билл Гейтс сообщил, что его фонд сотрудничает с талибами
17 октября 2022 г. 04:36
Байден обсудит с Конгрессом отношения с Саудовской Аравией
Байден обсудит с Конгрессом отношения с Саудовской Аравией
17 октября 2022 г. 02:37
В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба
В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба
17 октября 2022 г. 01:45
Президент ФРГ призвал усилить борьбу с голодом
Президент ФРГ призвал усилить борьбу с голодом
17 октября 2022 г. 01:16
Израильский министр выступил сторонником оказания военной помощи Украине
Израильский министр выступил сторонником оказания военной помощи Украине
16 октября 2022 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi