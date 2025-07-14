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В Германии допустили участие отдельных стран ЕС в закупках Patriot у США для Украины

В Германии допустили участие отдельных стран ЕС в закупках Patriot у США для Украины Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс.
Другие страны
14 июля 2025 г. 17:35
В Германии допустили участие отдельных стран ЕС в закупках Patriot у США для Украины

Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на брифинге заявил официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус.

"Высказывания американского президента еще предстоит разъяснить. Я думаю, что речь идет о европейских партнерах, которые будут участвовать в закупке", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона направит Украине комплексы Patriot, также "различные единицы" военного оборудования. При этом он подчеркнул, что речь идет об отдельных европейских государствах, а не о ЕС.

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