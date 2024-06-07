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В Германии доля "зеленой" энергии достигла рекордного показателя

В Германии доля "зеленой" энергии достигла рекордного показателя Доля "зеленой" энергии в Германии в первом квартале 2024 года достигла почти 60% от общего объема производимой в стране.
Другие страны
7 июня 2024 г. 08:45
В Германии доля зеленой энергии достигла рекордного показателя

Доля "зеленой" энергии в Германии в первом квартале 2024 года достигла почти 60% от общего объема производимой в стране.

Как передает Report, об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

"В ФРГ доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, в первом квартале 2024 года достигла рекордного уровня в 58,4%. За отчетный период прошлого года показатель составил 48,5% всей энергии, производимой в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем "зеленой" энергии - то есть полученной за счет ветра, биомассы (так называемый биогаз), а также выработанной гидроэлектростанциями и установками фотовольтаики в первом квартале 2024 года в Германии был на 11,6% выше уровня первого квартала 2023 года.

Напомним, что мощности "зеленой" энергетики в мире выросли на 50%. Наибольший рост произошел в Китае, где в 2023 году было введено в эксплуатацию столько же солнечных фотоэлектрических установок, сколько по всему миру в 2022 году.

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