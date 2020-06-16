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В Германии COVID-19 заразились около 187 тыс. человек

​В Германии COVID-19 заразились около 187 тыс. человек

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 378, скончались еще девять человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В общей сложности в ФРГ выявлены 186 839 случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8 800 пациентов с COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 690), Северном Рейне-Вестфалии (39 415) и Баден-Вюртемберге (35 150).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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